Консервативная партия Джонсона побеждает на выборах в Британии - экзит-полл

Консервативная партия, возглавляемая Борисом Джонсоном, одерживает уверенную победу по итогам выборов в парламент Великобритании и получает большинство. Об этом свидетельствуют экзит-поллы, опубликованные Sky News и BBC News.

По данным опросов, консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте. Их главные соперники - Лейбористская партия - получают лишь 191 место.

В предыдущем созыве парламента у консерваторов было 258 кресел, у лейбористов — 201 место.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Великобритании состоялись парламентские выборы. Голосование проходило в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам необходимо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин. По соцопросам, больше всего шансов получить победу имеют консерваторы во главе с Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца.

Правительство Великобритании опасалось вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных секретных документов правительства по выходу Британии из Европейского союза.

Ранее РБК-Украина писала, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам Корбина, Джонсон планировал отделить Северную Ирландию путем внедрения таможенных проверок.