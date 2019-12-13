Консервативна партія Джонсона перемагає на виборах у Британії - екзит-пол

Консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті
Консервативна партія, очолювана Борисом Джонсоном, здобуває впевнену перемогу за підсумками виборів у парламент Великій Британії і отримує більшість. Про це свідчать екзит-поли, опубліковані Sky News.
За даними опитувань, консерватори можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті. Їхні головні суперники - Лейбористська партія - отримують лише 191 місце.
EXIT POLL: Conservatives projected to win election as Labour suffer major losses #GE2019— Sky News, Breaking (@SkyNewsBreak) December 12, 2019
CON: 368
LAB: 191
LIB DEM: 13
BREX: 0
SNP: 55
GREEN: 1
OTHER: 22 pic.twitter.com/FkqseCrrnR
У попередньому скликанні парламенту у консерваторів було 258 крісел, у лейбористів — 201 місце.
Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, у Великобританії відбулися парламентські вибори. Голосування проходило в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад. За соцопитуваннями, найбільше шансів отримати перемогу мають консерватори на чолі з Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця.
Уряд Великобританії побоювалося втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих секретних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу.
Раніше РБК-Україна писала, що лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін опублікував "секретний" план уряду по Brexit і звинуватив консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок.