У Конотопі закликають запастися водою та зарядити пристрої: є загроза

Комбінована ракетно-дронова атака РФ

В ніч на неділю, 6 квітня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.

З вечора суботи, 5 квітня, агресор масово запустив по країні ударні безпілотники.

Через влучання дронів у Миколаєві зазнали пошкоджень і загорілися приватні будинки та газова мережа.

Пізніше ворог атакував крилатими ракетами "Калібр" центральні області та місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Близько 05:00 росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. У кількох районах зафіксовані займання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.