В Конотопе призывают запастись водой и зарядить устройства: есть угроза

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на воскресенье, 6 апреля, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми и баллистическими ракетами.

С вечера субботы, 5 апреля, агрессор массово запустил по стране ударные беспилотники.

Из-за попадания дронов в Николаеве были повреждены и загорелись частные дома и газовая сеть.

Позже враг атаковал крылатыми ракетами "Калибр" центральные области и город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Около 05:00 россияне ударили баллистическими ракетами по Киеву. В нескольких районах зафиксированы возгорания.

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