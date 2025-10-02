ua en ru
Конотоп на Сумщині залишився без світла та води: що відбувається

Конотоп, Четвер 02 жовтня 2025 10:20
Конотоп на Сумщині залишився без світла та води: що відбувається Фото: Конотоп залишився без світла та води через удари росіян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Місто Конотоп на Сумщині залишився без електро- та водопостачання через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Артема Семеніхіна.

"Увага!!! За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина - кацапи. Мета - дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде", - повідомив мер міста.

Росіяни атакували Конотоп

Одразу після півночі мер повідомив про низку вибухів у місті та про приліт російського дрона.

Декілька днів тому місто також було під атакою російських дронів, тоді пошкоджень зазнав і міський трамвай, біля якого стався приліт - вибито вікна та пошкоджено електрообладнання. У місті постраждали двоє людей - чоловік і жінка. Вони отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області 1 жовтня місцеві жителі знову почули вибухи.

Крім того, цієї ночі війська РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та північних регіонів України. Внаслідок атаки постраждав машиніст, а рух потягів відбувався із затримками. Згодом роботу залізниці вдалося відновити.

До того ж внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

