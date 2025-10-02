Конотоп на Сумщині залишився без світла та води: що відбувається

Місто Конотоп на Сумщині залишився без електро- та водопостачання через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Артема Семеніхіна.

"Увага!!! За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина - кацапи. Мета - дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде", - повідомив мер міста.

Росіяни атакували Конотоп

Одразу після півночі мер повідомив про низку вибухів у місті та про приліт російського дрона.

Декілька днів тому місто також було під атакою російських дронів, тоді пошкоджень зазнав і міський трамвай, біля якого стався приліт - вибито вікна та пошкоджено електрообладнання. У місті постраждали двоє людей - чоловік і жінка. Вони отримали медичну допомогу.