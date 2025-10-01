ua en ru
У Конотопі прогриміли вибухи: місто атакують "Шахеди"

Конотоп, Середа 01 жовтня 2025 18:30
У Конотопі прогриміли вибухи: місто атакують "Шахеди" Ілюстративне фото: окупанти атакували Конотоп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Конотопі Сумської області сьогодні, 1 жовтня, місцеві жителі почули вибухи. По місту б'ють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією кореспондента РБК-Україна, в районі міста фіксували шум безпілотників. Потім там прогриміла серія вибухів.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

Водночас Повітряні сили о 18:08 попереджали, що в Сумській області помітили ударні безпілотники, які прямували в бік Конотопа.

Удар по Чернігівській області

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Славутичі Київської області.

Унаслідок такої атаки частина жителів Чернігівської області залишилася без світла.

Мер Славутича Юрій Фомічев зазначив, що метою атаки росіян стала підстанція №330. Місто зараз намагається перейти на іншу підстанцію, але для цього потрібен час.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

