У Конотопі прогриміли вибухи: місто атакують "Шахеди"

У Конотопі Сумської області сьогодні, 1 жовтня, місцеві жителі почули вибухи. По місту б'ють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією кореспондента РБК-Україна, в районі міста фіксували шум безпілотників. Потім там прогриміла серія вибухів. Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Водночас Повітряні сили о 18:08 попереджали, що в Сумській області помітили ударні безпілотники, які прямували в бік Конотопа.