Главная » Бизнес » Энергетика

Конотоп в Сумской области остался без света и воды: что происходит

Конотоп, Четверг 02 октября 2025 10:20
UA EN RU
Конотоп в Сумской области остался без света и воды: что происходит Фото: Конотоп остался без света и воды из-за ударов россиян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Город Конотоп в Сумской области остался без электро- и водоснабжения из-за российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Артема Семенихина.

"Внимание!!! Через 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина - кацапы. Цель - дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", - сообщил мэр города.

Россияне атаковали Конотоп

Сразу после полуночи мэр сообщил о ряде взрывов в городе и о прилете российского дрона.

Несколько дней назад город также был под атакой российских дронов, тогда повреждения получил и городской трамвай, возле которого произошел прилет - выбиты окна и повреждено электрооборудование. В городе пострадали два человека - мужчина и женщина. Они получили медицинскую помощь.

Напомним, в Конотопе Сумской области 1 октября местные жители снова услышали взрывы.

Кроме того, этой ночью войска РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и северных регионов Украины. В результате атаки пострадал машинист, а движение поездов происходило с задержками. Впоследствии работу железной дороги удалось восстановить.

К тому же в результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

