Конотоп в Сумской области остался без света и воды: что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Артема Семенихина.

"Внимание!!! Через 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина - кацапы. Цель - дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", - сообщил мэр города.

Россияне атаковали Конотоп

Сразу после полуночи мэр сообщил о ряде взрывов в городе и о прилете российского дрона.

Несколько дней назад город также был под атакой российских дронов, тогда повреждения получил и городской трамвай, возле которого произошел прилет - выбиты окна и повреждено электрооборудование. В городе пострадали два человека - мужчина и женщина. Они получили медицинскую помощь.