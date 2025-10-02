Конотоп в Сумской области остался без света и воды: что происходит
Город Конотоп в Сумской области остался без электро- и водоснабжения из-за российского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Артема Семенихина.
"Внимание!!! Через 10 минут исчезнет электроэнергия по всему городу! Причина - кацапы. Цель - дать возможность быть со светом тем, кто без него. Воды тоже пока не будет", - сообщил мэр города.
Россияне атаковали Конотоп
Сразу после полуночи мэр сообщил о ряде взрывов в городе и о прилете российского дрона.
Несколько дней назад город также был под атакой российских дронов, тогда повреждения получил и городской трамвай, возле которого произошел прилет - выбиты окна и повреждено электрооборудование. В городе пострадали два человека - мужчина и женщина. Они получили медицинскую помощь.
Напомним, в Конотопе Сумской области 1 октября местные жители снова услышали взрывы.
Кроме того, этой ночью войска РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и северных регионов Украины. В результате атаки пострадал машинист, а движение поездов происходило с задержками. Впоследствии работу железной дороги удалось восстановить.
К тому же в результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.