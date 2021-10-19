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Конкурс в САП может быть заблокирован через ОАСК, - источник

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 10:05
Конкурс в САП может быть заблокирован через ОАСК, - источник Фото: конкурс в САП может быть заблокирован из-за ОАСК (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут заблокировать. Это могут сделать с помощью ОАСК.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине".

По словам источника РБК-Украина, у противников завершения конкурса есть так называемый "козырь" - Окружной админсуд Киева, где уже несколько месяцев находится иск участника конкурса Александра Кареева, который требует признать недействительным порядок отбора главы САП.

"Сценарий может быть таким: ОАСК выносит решение, которое само по себе вряд ли сможет отменить конкурс, но я не исключаю, что некоторые члены комиссии будут ссылаться на него, чтобы вообще не приходить на заседание и еще дольше затянуть конкурсный отбор", - рассказал источник.

Напомним, 9 октября комиссия не смогла собраться чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Отметим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя САП, заявив, что члены комиссии должны выполнять свои обязанности.

Добавим, что США и ЕС выразили разочарование по поводу задержки в избрании руководителя САП, отметив, что это подрывает работу антикоррупционных органов.

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