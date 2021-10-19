Конкурс в САП может быть заблокирован через ОАСК, - источник

Проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут заблокировать. Это могут сделать с помощью ОАСК.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине".

По словам источника РБК-Украина, у противников завершения конкурса есть так называемый "козырь" - Окружной админсуд Киева, где уже несколько месяцев находится иск участника конкурса Александра Кареева, который требует признать недействительным порядок отбора главы САП.

"Сценарий может быть таким: ОАСК выносит решение, которое само по себе вряд ли сможет отменить конкурс, но я не исключаю, что некоторые члены комиссии будут ссылаться на него, чтобы вообще не приходить на заседание и еще дольше затянуть конкурсный отбор", - рассказал источник.