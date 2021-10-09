ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский отреагировал на задержку работы комиссии по избранию руководителя САП

Новина українською →
Украина, Суббота 09 октября 2021 15:22
Зеленский отреагировал на задержку работы комиссии по избранию руководителя САП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент Украины заявил, что члены комиссии должны выполнять свой долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Twitter.

"Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал президент.
Зеленский отреагировал на задержку работы комиссии по избранию руководителя САП

Напомним, Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. "ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорилось в заявлении.

Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭб".

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Владимир Зеленский
NEWS
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны