Зеленский отреагировал на задержку работы комиссии по избранию руководителя САП

Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент Украины заявил, что члены комиссии должны выполнять свой долг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Twitter .

"Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал президент.

Напомним, Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. "ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорилось в заявлении.

Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭб".