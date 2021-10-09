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США и ЕС разочарованы задержкой в избрании руководителя САП

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Украина, Суббота 09 октября 2021 14:11
США и ЕС разочарованы задержкой в избрании руководителя САП Фото: США и ЕС крайне недовольны задержкой в избрании руководителя САП
Автор: Александр Белоус

Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Задержка подрывает работу антикоррупционных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на странице посольства США в Facebook.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.

ЕС и США призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. "Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили в посольстве США.

Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Напомним, в конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ".

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