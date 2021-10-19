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Конкурс в САП може бути заблокований через ОАСК, - джерело

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 10:05
Конкурс в САП може бути заблокований через ОАСК, - джерело Фото: конкурс в САП може бути заблокований через ОАСК (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) можуть заблокувати. Це можуть зробити за допомогою ОАСК.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні".

За словами джерела РБК-Україна, у противників завершення конкурсу є так званий "козир" - Окружний адмінсуд Києва, де вже декілька місяців знаходиться позов учасника конкурсу Олександра Карєєва, який вимагає визнати недійсним порядок відбору глави САП.

"Сценарій може бути таким: ОАСК виносить рішення, яке саме по собі навряд чи зможе скасувати конкурс, але я не виключаю, що деякі члени комісії будуть посилатися на нього, щоб взагалі не приходити на засідання і ще довше затягнути конкурсний відбір", - розповіло джерело.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.

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