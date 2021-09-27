Комиссия по отбору главы САП возобновляет работу. Спустя 2 месяца перерыва
Комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена возобновить работу 27 сентября. Последнее ее заседание было в конце июля.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в комиссии.
"Сегодня должно быть заседание комиссии в 17:00. К сожалению, действительно, длительный срок не было заседаний", - отметил собеседник.
Официальная причина, почему комиссия не собиралась почти 2 месяца, это "отсутствие кворума". На заседании 27 сентября планируется утвердить график выполнения практического задания конкурсантами и проведения с ними собеседований.
Это последний этап отбора. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ".