ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комиссия по отбору главы САП возобновляет работу. Спустя 2 месяца перерыва

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 12:28
Комиссия по отбору главы САП возобновляет работу. Спустя 2 месяца перерыва Фото: конкурс на главу САП (gp gov ua)
Автор: Олег Черныш

Комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена возобновить работу 27 сентября. Последнее ее заседание было в конце июля.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в комиссии.

"Сегодня должно быть заседание комиссии в 17:00. К сожалению, действительно, длительный срок не было заседаний", - отметил собеседник.

Официальная причина, почему комиссия не собиралась почти 2 месяца, это "отсутствие кворума". На заседании 27 сентября планируется утвердить график выполнения практического задания конкурсантами и проведения с ними собеседований.

Это последний этап отбора. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ".

Читайте РБК-Украина в Google News
САП
NEWS
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
DAILY
Игорь Кузин: Пиковые нагрузки на медицинскую систему придутся на ноябрь
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Кузин: Пиковые нагрузки на медицинскую систему придутся на ноябрь