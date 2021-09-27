Комиссия по отбору главы САП возобновляет работу. Спустя 2 месяца перерыва

Комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена возобновить работу 27 сентября. Последнее ее заседание было в конце июля.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в комиссии.

"Сегодня должно быть заседание комиссии в 17:00. К сожалению, действительно, длительный срок не было заседаний", - отметил собеседник.

Официальная причина, почему комиссия не собиралась почти 2 месяца, это "отсутствие кворума". На заседании 27 сентября планируется утвердить график выполнения практического задания конкурсантами и проведения с ними собеседований.

Это последний этап отбора. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.