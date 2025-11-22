Конкурс на наглядову раду "Енергоатому" відбудеться за повною процедурою, - Свириденко

Глава уряду поінформувала, що за результатами консультацій з міжнародними партнерами є певні домовленості.

"Задля відновлення довіри навколо НАЕК "Енергоатом" нам необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств", - написала Свириденко.

Вона додала, що ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Кабміну.

"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", - підкреслила прем'єр-міністр.

Також Свириденко повідомила, що на період проведення конкурсу Кабмін буде виконувати функції наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Це буде відбуватися "у повній взаємодії з нашими партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією".

"Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері", - резюмувала Свириденко.