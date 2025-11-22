Конкурс на наблюдательный совет "Энергоатома" состоится по полной процедуре, - Свириденко

Глава правительства проинформировала, что по результатам консультаций с международными партнерами есть определенные договоренности.

"Для восстановления доверия вокруг НАЭК "Энергоатом" нам необходимо провести конкурс на наблюдательный совет не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий", - написала Свириденко.

Она добавила, что эти рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес Кабмина.

"Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров, и разделяем позицию относительно того, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должно состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого", - подчеркнула премьер-министр.

Также Свириденко сообщила, что на период проведения конкурса Кабмин будет выполнять функции наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Это будет происходить "в полном взаимодействии с нашими партнерами с привлечением номинационного комитета к принятию важных решений по управлению компанией".

"Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности в энергетической сфере", - резюмировала Свириденко.