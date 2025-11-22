ua en ru
Конкурс на наблюдательный совет "Энергоатома" состоится по полной процедуре, - Свириденко

Суббота 22 ноября 2025 23:55
Конкурс на наблюдательный совет "Энергоатома" состоится по полной процедуре, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что для восстановления доверия вокруг "Энергоатома", конкурс на наблюдательный совет пройдет по полной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

Глава правительства проинформировала, что по результатам консультаций с международными партнерами есть определенные договоренности.

"Для восстановления доверия вокруг НАЭК "Энергоатом" нам необходимо провести конкурс на наблюдательный совет не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий", - написала Свириденко.

Она добавила, что эти рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, которое поступило в адрес Кабмина.

"Мы благодарны за вовлеченность наших партнеров, и разделяем позицию относительно того, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода. Конкурс и назначение должно состояться до конца этого года, и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого", - подчеркнула премьер-министр.

Также Свириденко сообщила, что на период проведения конкурса Кабмин будет выполнять функции наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Это будет происходить "в полном взаимодействии с нашими партнерами с привлечением номинационного комитета к принятию важных решений по управлению компанией".

"Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности в энергетической сфере", - резюмировала Свириденко.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили в "Энергоатоме" масштабную коррупционную схему. По их данным, контрагенты заставляли платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только.

Сразу вслед за скандалом Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома", а вице-президента компании Якоба Хартмута отстранили от должности. Кроме этого Свириденко анонсировала, что будет проведена проверка крупнейших компаний.

Уже 17 ноября премьер-министр сообщила, что в Украине стартовал аудит "Энергоатома" после того, как в компании раскрыли коррупционную схему. Как ожидается, первые результаты будут уже в декабре.

Юлия Свириденко Энергоатом Коррупция
