Конкурс на голову "Оператора ГТС" зупинено на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" призупинено на тлі гучного скандалу в "Енергоатомі". Зокрема, в ньому фігурує одна з фіналісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці уряду Юлії Свириденко.

"Таке рішення ухвалено у зв'язку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу", - розповіла прем'єр.

Свириденко наголосила, що такі конкурсні умови є "несумісними із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу".

Вона додала, що продовження конкурсу відбудеться після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Напередодні українські ЗМІ писали, що наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення на посаду гендиректора Оксани Кривенко.

До цього вона була радницею міністр юстиції Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі Кривенко була фігуранткою справи "Роттердам+", проте саме її наглядова рада визнала "найбільш фаховою" кандидаткою.

ЗМІ також повідомляли, що Кривенко фігурує у записах НАБУ щодо масштабної корупції в "Енергоатомі". Її призначення обговорювалося Галущенком з іншими учасниками корупційної схеми.