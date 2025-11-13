ua en ru
Конкурс на голову "Оператора ГТС" зупинено на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Україна, Четвер 13 листопада 2025 21:10
UA EN RU
Конкурс на голову "Оператора ГТС" зупинено на тлі скандалу в "Енергоатомі" Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" призупинено на тлі гучного скандалу в "Енергоатомі". Зокрема, в ньому фігурує одна з фіналісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці уряду Юлії Свириденко.

"Таке рішення ухвалено у зв'язку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу", - розповіла прем'єр.

Свириденко наголосила, що такі конкурсні умови є "несумісними із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу".

Вона додала, що продовження конкурсу відбудеться після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Напередодні українські ЗМІ писали, що наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення на посаду гендиректора Оксани Кривенко.

До цього вона була радницею міністр юстиції Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі Кривенко була фігуранткою справи "Роттердам+", проте саме її наглядова рада визнала "найбільш фаховою" кандидаткою.

ЗМІ також повідомляли, що Кривенко фігурує у записах НАБУ щодо масштабної корупції в "Енергоатомі". Її призначення обговорювалося Галущенком з іншими учасниками корупційної схеми.

"Операція "Мідас"

Нагадаємо, НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів опинився колишній бізнес-партнер Зеленського, бізнесмен Тимур Міндіч. Розкрасти могли від 100 до 200 млн доларів.

Крім того, у справі фігурували міністр юстиції Герман Галущенко, міністр екології Світлана Грінчук, ексміністр Олексій Чернишов, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор із безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, "бухгалтер" цих схем Ігор Фурсенко та інші люди.

Корупційний скандал уже призвів до кадрових рішень. Зокрема, у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук.

Міндіч та Цукерман встигли втекти за кордон: проти обох в Україні введено санкції.

Детальніше про скандальну корупційну схему в "Енергоатомі" - у матеріалі РБК-Україна.

