Конкурс на главу "Оператора ГТС" остановлен на фоне скандала в "Энергоатоме"
Конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" приостановлен на фоне громкого скандала в "Энергоатоме". В частности, в нем фигурирует одна из финалисток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Юлии Свириденко.
"Такое решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса", - рассказала премьер.
Свириденко подчеркнула, что такие конкурсные условия являются "несовместимыми с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу".
Она добавила, что продолжение конкурса состоится после дополнительной проверки добропорядочности его участников.
Накануне украинские СМИ писали, что наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовит назначение на должность гендиректора Оксаны Кривенко.
До этого она была советницей министра юстиции Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе Кривенко была фигуранткой дела "Роттердам+", однако именно ее наблюдательный совет признал "наиболее профессиональной" кандидаткой.
СМИ также сообщали, что Кривенко фигурирует в записях НАБУ по масштабной коррупции в "Энергоатоме". Ее назначение обсуждалось Галущенко с другими участниками коррупционной схемы.
"Операция "Мидас"
Напомним, НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Среди фигурантов оказался бывший бизнес-партнер Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Разворовать могли от 100 до 200 млн долларов.
Кроме того, в деле фигурировали министр юстиции Герман Галущенко, министр экологии Светлана Гринчук, экс-министр Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, "бухгалтер" этих схем Игорь Фурсенко и другие люди.
Коррупционный скандал уже привел к кадровым решениям. В частности, в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.
Миндич и Цукерман успели сбежать за границу: против обоих в Украине введены санкции.
Подробнее о скандальной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - в материале РБК-Украина.