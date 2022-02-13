Ковзанярка Джексон принесла збірній США олімпійське "золото"
Фото: Ерін Джексон (olympics.com)
На Олімпіаді в Пекіні відбувся фінальний забіг у жінок на 500 метрів у ковзанярському спорті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Серед 30 учасниць визначалась олімпійська чемпіонка.
Найшвидше дистанцію подолала Ерін Джексон з США. Для якої це перша олімпійська медаль в кар’єрі. Другий результат показала японка Такагі Міхо. Третьою стала Ангеліна Голікова з команди ОКР.
Результати у ковзанярському спорті:
"золото" – Ерін Джексон (США) – 37,04
"срібло" – Такагі Міхо (Японія) – 37,12
"бронза" – Ангеліна Голікова (ОКР) – 37,21
Нагадаємо, угорець Шаоан Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку.