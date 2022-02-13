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Ковзанярка Джексон принесла збірній США олімпійське "золото"

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Пекін, Неділя 13 лютого 2022 16:53
Ковзанярка Джексон принесла збірній США олімпійське "золото" Фото: Ерін Джексон (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді в Пекіні відбувся фінальний забіг у жінок на 500 метрів у ковзанярському спорті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Серед 30 учасниць визначалась олімпійська чемпіонка.

Найшвидше дистанцію подолала Ерін Джексон з США. Для якої це перша олімпійська медаль в кар’єрі. Другий результат показала японка Такагі Міхо. Третьою стала Ангеліна Голікова з команди ОКР.

Результати у ковзанярському спорті:

"золото" – Ерін Джексон (США) – 37,04

"срібло" – Такагі Міхо (Японія) – 37,12

"бронза" – Ангеліна Голікова (ОКР) – 37,21

Нагадаємо, угорець Шаоан Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку.

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