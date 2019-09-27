В Конгрессе допускают связь РФ со скандалом с разговором Трампа и Зеленского

Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

О возможной причастности РФ заявила спикер Палаты представителей

Российская Федерация может быть причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

По словам Пелоси, она не исключает, что Россия может быть причастной к скандалу вокруг разговора президентов Украины и США. Однако спикер Конгресса не объяснила, что именно имеет в виду и не предоставила никаких доказательств.

"Я, кстати, считаю, что Россия могла приложить к этому (скандалу - ред.) руку", - заявила она.

Также Пелоси в очередной раз обвинила Трампа в попытках использовать Украину для влияния на президентские выборы в США.

"Неправильно, когда иностранное государство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом", - подчеркнула она.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что председатель специального комитета Конгресса по разведке Адам Шифф предоставил Палате представителей США ложную версию стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский. Также Трамп призвал Шиффа подать в отставку.

Добавим, что в ночь на 25 сентября в Конгрессе США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи со скандалом вокруг телефонного разговора с Зеленским.