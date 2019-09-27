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У Конгресі допускають зв'язок РФ зі скандалом з розмовою Трампа і Зеленського

Новини » Політика    27.09.2019 - 17:14
У Конгресі допускають зв'язок РФ зі скандалом з розмовою Трампа і Зеленського
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

Про можливу причетність РФ заявила спікер Палати представників

Російська Федерація може бути причетною до скандалу щодо липневої телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в ефірі телеканалу MSNBC.

За словами Пелосі, вона не відкидає, що Росія може бути причетною до скандалу довкола розмови президентів України та США. Однак спікер Конгресу не пояснила, що саме має на увазі та не надала жодних доказів.

"Я, до речі, вважаю, що Росія могла прикласти до цього (скандалу - ред.) руку", - заявила вона.

Також Пелосі в черговий раз звинуватила Трампа в намаганнях використати Україну для впливу на президентські вибори у США.

"Неправильно, коли іноземна держава втручається у наші вибори, а в даному випадку президент Сполучених Штатів просив саме про це", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що голова спеціального комітету Конгресу з розвідки Адам Шифф надав Палаті представників США неправдиву версію стенограми його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленський. Також Трамп закликав Шиффа подати у відставку.

Додамо, що в ніч на 25 вересня в Конгресі США спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зв'язку зі скандалом довкола телефонної розмови з Зеленським.

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