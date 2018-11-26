ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе США осудили агрессию России в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 08:49
В Конгрессе США осудили агрессию России в Азовском море
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

В Конгрессе заявили, что США не должны игнорировать агрессию РФ против Украины

Конгрессмен и cопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик осуждает агрессию Российской Федерации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.  

В частности, он назвал неприемлемыми нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины.

"Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты… США не должны игнорировать агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Фицпатрика.

В Конгрессе США осудили агрессию России в Азовском море

Напомним, ранее сообщалось, что глава Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген осудил атаку России на корабли Военно-морских сил Украины.

Отметим, по словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, сегодня пройдет заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Заседание запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Отметим, в результате атаки России на украинские корабли ранены шестеро военных.

В НБУ заявили, что возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков Госпогранслужба предлагает ограничить въезд россиянам
Новости Украины Российская ФедерацияКонгресс СШААзовское моревмс Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь