В Конгрессе США осудили агрессию России в Азовском море

Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

В Конгрессе заявили, что США не должны игнорировать агрессию РФ против Украины

Конгрессмен и cопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик осуждает агрессию Российской Федерации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.

В частности, он назвал неприемлемыми нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины.

"Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты… США не должны игнорировать агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Фицпатрика.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген осудил атаку России на корабли Военно-морских сил Украины.

Отметим, по словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, сегодня пройдет заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Заседание запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Отметим, в результате атаки России на украинские корабли ранены шестеро военных.