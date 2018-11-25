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В Бундестаге осудили атаку России в Азовском море

Новости » Политика    25.11.2018 - 23:13
В Бундестаге осудили атаку России в Азовском море
Фото: Бундестаг (flickr.com/barcoder)

Россия не желает решать конфликт за столом переговоров, заявил глава дипломатического комитета Бундестага

Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген (ХДС) прокомментировал атаку России против кораблей Военно-морских сил в Азовском море. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РБК-Украина.

Посол отметил, что Рьоттген осудил провокационные действия России перед входом в Керченский пролив.

"Это свидетельствует о нежелании Кремля искать решение конфликта за столом переговоров", - процитировал Мельник слова дипломата.

В Бундестаге осудили атаку России в Азовском море

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что агрессия России несет угрозу полномасштабного вооруженного конфликта в Черноморском регионе. Украина также обратилась к сша за поддержкой в связи с ситуацией в Азовском море.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, которая сложилась из-за действий России.

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