ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Конгресі США засудили агресію Росії в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 08:49
У Конгресі США засудили агресію Росії в Азовському морі
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

У Конгресі заявили, що США не повинні ігнорувати агресію РФ проти України

Конгресмен і співголова Українського конгресового кокусу Брайан Фіцпатрік засуджує агресію Російської Федерації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду посольства України в США в Facebook.

Зокрема, він назвав неприйнятними порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і провокаційні атаки щодо суверенітету України.

"Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським судам вільно використовувати українські порти... США не мають ігнорувати агресію Росії проти України", - йдеться в заяві Фіцпатріка.

У Конгресі США засудили агресію Росії в Азовському морі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген засудив атаку Росії на кораблі Військово-морських сил України.

Відзначимо, за словами постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, сьогодні пройде засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі. Засідання заплановано на 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом). Відзначимо, в результаті атаки Росії на українські кораблі поранені шестеро військових.

У НБУ заявили, що можливе рішення про воєнний стан ніяк не вплине на роботу банків Держприкордонслужба пропонує обмежити в'їзд росіянам
Новини України Російська ФедераціяКонгресс СШААзовское моревмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся