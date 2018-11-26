У Конгресі США засудили агресію Росії в Азовському морі

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

У Конгресі заявили, що США не повинні ігнорувати агресію РФ проти України

Конгресмен і співголова Українського конгресового кокусу Брайан Фіцпатрік засуджує агресію Російської Федерації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду посольства України в США в Facebook.

Зокрема, він назвав неприйнятними порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і провокаційні атаки щодо суверенітету України.

"Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським судам вільно використовувати українські порти... США не мають ігнорувати агресію Росії проти України", - йдеться в заяві Фіцпатріка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген засудив атаку Росії на кораблі Військово-морських сил України.

Відзначимо, за словами постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, сьогодні пройде засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі. Засідання заплановано на 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом). Відзначимо, в результаті атаки Росії на українські кораблі поранені шестеро військових.