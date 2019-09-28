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В Конгрессе потребовали у Белого дома документы о задержке помощи Украине

Новости » Политика    28.09.2019 - 01:05
В Конгрессе потребовали у Белого дома документы о задержке помощи Украине
Фото: Белый дом (www.whitehouse.gov)

В нижней палате Конгресса требуют объяснений от Белого дома на каких основаниях было принято решение о заморозке

Сразу два комитета нижней палаты Конгресса США направили в Белый дом запрос, треуя объяснить задержку военной помощи Украине, которая ранее была одобрена. Об этом сообщила на своем сайте демократ, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи.

Запрос направили исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также главе Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту.

Конгрессмены хотят получить данные о том, когда именно Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Законодатели выразили свою "серьезную обеспокоенность тем, что недавние действия Управления по бюджету нарушают закон о контроле за изъятиями ассигнований от 1974 года и является злоупотреблением полномочиями, предоставленными президенту.

"По мере появления отчетов у нас усиливаются опасения по поводу того, что Управление по бюджету продолжает препятствовать способности агентств использовать свои утвержденные ассигнования", - цитирует Лоуи письмо законодаталей.

Напомним, недавно группа сенаторов-демократов обратилась к Министерству обороны США с просьбой начать расследование задержки в предоставлении военной помощи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине.

Трамп попросил приостановить выплату 400 миллионов долларов военной помощи Украине примерно за неделю до того, как провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Из-за упоминания в разговоре с Зеленским Джо Байдена, который является соперником Трампа в президентской гонке, и расследования в отношении сына Байдена, против Трампа начали процедуру импичмента. Отметим, Хантер Байден ранее был фигурантом дела о деятельности компании Burisma Holdings Limited.

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