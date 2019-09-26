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США могут отложить выделение Украине 30 млн долларов военной помощи, - Reuters

Новости » Политика    26.09.2019 - 00:11
США могут отложить выделение Украине 30 млн долларов военной помощи, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Источники в администрации Трампа не уточнили, с чем может быть связана задержка

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает, что, выделение порядка 30 млн долларов из 250 миллионов военной помощи Украине в нынешнем финансовом году, который завершается на следующей неделе, будут задержаны. Об этом сообщили в среду анонимные чиновники, передает Reuters.

Источники агентства не уточнили, с чем именно может быть связана задержка и имеет ли к ней отношение принятое ранее Трампом решение заблокировать 390 млн долларов военной помощи Украине по линии Пентагона и Госдепартамента.

Напомним, по прибытию в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать ей помощь.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому.

19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

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