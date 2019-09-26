В США требуют расследования задержки военной помощи Украине

Фото: Дик Дурбин (facebook com SenatorDurbin)

Демократы обратилась к Министерству обороны США

Группа сенаторов-демократов обратилась к Министерству обороны США с просьбой начать расследование задержки в предоставлении военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter.

Дурбин, кроме этого, опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон сообщил комиссии Конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

"Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и до середины августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили из неопределенных причин", - написал он.

i'm on the calling DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Сенатор Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 26, 2019

В связи с этим демократ обратился к Пентагону.

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома", - написал Дурбин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил прекратить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому.

После этого в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Президент США, в свою очередь, не воспринимает серьезно угрозы со стороны Конгресса.