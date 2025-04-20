Конгресмен США висміяв перемир’я і назвав Путіна воєнним злочинцем

Член Палати представників від Республіканської партії жорстко розкритикував заяву Путіна щодо так званого "великоднього перемир’я" в Україні.

Вілсон назвав російського лідера воєнним злочинцем і звинуватив його в цинічному обмані.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", - написав Вілсон.

Конгресмен також заявив, що історія запам’ятає Путіна як "жалюгідну і слабку людину".