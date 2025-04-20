В ЄС скептично відреагували на великоднє перемир’я Кремля
В керівництві Європейського Союзу обережно відреагували на оголошення Росією одностороннього перемир'я на свято Великодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", - заявила головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер.
Вона додала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.
"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче... Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", - сказала вона.
Путінське перемир'я на Великдень
У суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив 30-годинне припинення бойових дій на фронті.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ дзеркально реагуватимуть на порушення перемир'я армією РФ.
Глава держави додав, що кількість бойових дій зменшилася, але тотального перемир'я не спостерігається.
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