Конгрессмен США высмеял перемирие и назвал Путина военным преступником

Член Палаты представителей от Республиканской партии жестко раскритиковал заявление Путина касательно так называемого "пасхального перемирия" в Украине.

Уилсон назвал российского лидера военным преступником и обвинил его в циничном обмане.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", - написал Уилсон.

Конгрессмен также заявил, что история запомнит Путина как "жалкого и слабого человека".