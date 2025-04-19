"Україна буде діяти дзеркально": Зеленський погодився на перемир'я Путіна

Якщо Російська Федерація готова до повної тиші на фронті, України діятиме дзеркально - так, як буде з російського боку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Глава держави зазначив, що пропозиція формату повного та безумовно припинення вогню на 30 діб вже 39 днів залишається без відповіді Росії. Україна сприйняла пропозицію США позитивно, а Москва негативно. Однак якщо РФ готова до тиші, відповідь буде дзеркальною.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що станом на зараз згідно доповіді головнокомандувача ЗСУ, на деяких ділянках фронту штурмові дії РФ продовжується. Також не стихає ворожа артилерія.

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", - наголосив глава держави.

Президент додав, що на 21:30 та 22:00 очікує детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

Реакція Єрмака

Пропозицію російського диктатора Володимира Путіна прокоментував і глава ОП Андрій Єрмак. Він теж зазначив, що 11 березня була пропозиція США, з якою погодилася Україна, але РФ продовжувала удари по цивільних, вбиваючи людей та дітей.

Керівник Офісу президента наголосив, що нашій країні потрібна безумовна тиша і Україна на це теж відповідатиме тишею. За його словами, після 20 квітня припинення вогню треба продовжити. Однак на зараз РФ не зробила цього у повній мірі, як обіцяла.

"Нам потрібна безумовна тиша. Україна буде відповідати тишею на тишу, припиненням вогню на припинення вогню. Важливо, якщо справді вогонь буде припинений зараз, продовжити це і після 20 квітня. Росія має припинити вогонь назавжди, припинити війну. Ми готові до всього, армія також. Наразі Росія не припинила вогонь повністю, як обіцяла.