Путін наказав зменшити кількість боїв, але не всюди, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін наказав зменшити кількість бойових дій на фронті, однак заява про "перемир'я" не стосується Курської та Білгородської областей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курська та Білгородська область - на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше", - поінформував президент.

Зеленський додав, що дії України будуть дзеркальними, а пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші лежить на столі, і відповідь на неї мають дати в Москві. Він наголосив, що наша країна разом з партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру. Однак потрібна відповідна готовність Росії.

Водночас президент підтвердив, що газова Кремля дійсно наказав зменшити кількість боїв на фронті.

"Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування - у Росії", - написав Зеленський.

Президент України додав, що очікує оновлення інформації з фронту в доповідях о 00:00.