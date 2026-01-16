В Конгрессе призвали Белый дом расширить санкции против "теневого флота" РФ
Американские конгрессмены призвали администрацию президента США Дональда Трампа ввести значительно более широкие экономические ограничения против судов "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо сенаторов.
Отмечается, что письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, представитель Республиканской партии в Палате представителей Джо Уилсон, сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус и конгрессмен-демократ Стив Коэн.
В обращении законодатели отметили, что на фоне продолжения Россией незаконной агрессивной войны против Украины они призывают к введению новых санкций против "теневого флота".
Также конгрессмены обратили внимание на то, что Евросоюз недавно расширил ограничительные меры, добавив в санкционный список еще сто судов, связанных с Россией, а также структуры, задействованные в этой масштабной незаконной сети.
"Мы надеемся, что под вашим руководством Соединенные Штаты пойдут по этому пути, действуя совместно с нашими союзниками и гарантируя, что Россия больше не сможет избежать ответственности", - отметили законодатели.
По их словам, российский диктатор Владимир Путин должен осознавать, что США привлекут его к ответственности за жестокие удары по Украине, а также за атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, применив реальные санкционные последствия.
"Мы также должны стремиться устранить лазейки, с помощью которых он пытается избежать этих последствий. Расширение текущих санкций против "теневого флота" является следующим необходимым шагом для отрезания ресурсов, которые Россия использует для финансирования своих безжалостных атак на Украину", - говорится в письме.
Давление США на "теневой флот"
Напомним, в начале января Соединенные Штаты задержали два танкера, связанные с Россией. В частности, в океане между Исландией и Британскими островами был остановлен танкер Marinera, следовавший под флагом РФ. Операцию провела Береговая охрана США, которая отслеживала судно в течение нескольких недель.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер лишь маскировался под российский, пытаясь обойти санкционные ограничения.
По данным медиа, нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.