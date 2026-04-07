В Конгрессе заговорили об отставке Трампа после его слов о "гибели цивилизации"

Призывы к отстранению президента США Дональда Трампа с должности среди демократов в Конгрессе достигли апогея после его слов о том, что в Иране "погибнет целая цивилизация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Законодатели открыто рассматривают возможность импичмента или даже отстранения Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой. К принятию таких мер демократов подтолкнули удары по Венесуэле, а теперь и по Ирану в этом году.

"25-я поправка существует не просто так; его администрация должна ею воспользоваться. На кону - судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", - заявил член Палаты представителей Яссамин Ансари.

Десятки демократов призвали Трампа уйти в отставку после того, как он опубликовал сообщение о том, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

Член Палаты представителей Ильхан Омар написала в соцсетях: "Это недопустимо. Примените 25-ю поправку. Импичмент. Отстранение. Этого сумасшедшего психа надо отстранить от должности".

К вечеру более 50 демократов из Палаты представителей, а также сенаторы Эд Марки и Рон Вайден призвали отстранить Трампа от должности путем импичмента или в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

Стоит отметить, что 25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и большинству членов Кабинета министров временно отстранить от должности президента, который "не способен выполнять полномочия и обязанности своей должности".

В этом случае решение об отстранении должно быть подтверждено голосованием двух третей членов каждой палаты Конгресса.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану. По его словам, "целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда больше не будет восстановлена". Президент США отметил, что не хочет этого, но, добавил он, "вероятно, так и будет"