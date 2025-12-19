У Конгресі США запропонували законопроєкт про посилення санкцій проти РФ

Конгресмен Фіцпатрік, співголова Конгресової фракції України, та член Міністерства закордонних справ Грегорі Мікс (штат Нью-Йорк, 5-й округ Колумбія) очолили широку двопартійну коаліцію членів Палати представників, щоб представити законороєкт "Мир через силу проти Росії".

Зазначається, що це комплексне законодавство, яке перетворює поточні переговори на рішучі дії Конгресу та просуває законопроєкт до розгляду Палатою представників у січні.

"Переговори не звільняють Конгрес від відповідальності діяти. Ця відповідальність була очевидною вже деякий час, і очікування більше не є варіантом. Мир через силу - це дисципліна переговорів, заснована на силі, дисципліна підтримки України, безпомилкове твердження, що кампанія агресії Росії не буде нормалізована чи винагороджена, і підтвердженням того, що Америка все ще дотримується правил, які забезпечують можливий мир", - сказав Фіцпатрік.

Закон "Мир через силу проти Росії" базується на постійних зусиллях Фіцпатріка з початку повномасштабної війни у 2022 році, спрямованих на просування, спрямованих на сприяння змістовним переговорам, стримування подальшої агресії та забезпечення реальності, міцності та прийняття будь-якої мирної угоди вільним і незалежним урядом України.

На відміну від поетапних санкцій, законодавство встановлює комплексну структуру, яка безпосередньо пов'язує економічну ізоляцію Росії з її готовністю до миру та його дотримання.

Воно відображає переважну двопартійну підтримку надання Сполученим Штатам можливості використовувати сильний економічний тиск як інструмент, що допоможе завершити цю війну.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

Запровадити санкції проти високопосадовців Росії, олігархів, державних підприємств та організацій, що підтримують оборонний, енергетичний та транспортний сектори Росії.

Обмежити доступ Росії до світової фінансової системи, включаючи блокування транзакцій з російськими фінансовими установами, заборону інвестицій США в Росію, заборону торгівлі російськими компаніями на фондових біржах США та спрямовані на системи фінансових повідомлень, що використовуються для обходу санкцій.

Закрити лазівки, що підживлюють воєнну економіку Росії, включаючи припинення обхідних шляхів імпорту переробленої нафти та заборону купівлі США російського суверенного боргу

Здійснити санкції проти енергетичного впливу Росії, заборонивши нові інвестиції США та запроваджуючи санкції проти іноземних гравців, які сприяють виробництву російської нафти, газу, СПГ та урану.

Запровадити санкції за воєнні злочини, включаючи викрадення та незаконну депортацію українських дітей, а також співпрацю між Росією та Північною Кореєю, що підтримує незаконну війну Росії

Збільшити мита до 500 відсотків на товари, що імпортуються з Росії, щоб ще більше економічно ізолювати Росію

Законодавство також встановлює чіткий та виконавчий відступ: санкції можуть бути скасовані лише за умови підписання Росією мирної угоди, прийнятої Україною, та повного припинення бойових дій - за умови розгляду Конгресом для запобігання передчасному або політично мотивованому скасуванню санкціонованих заходів.

Зазначається, що поки переговори тривають, Фіцпатрік та його колеги з обох партій продовжуватимуть залучати підтримку з метою внесення законопроєкту на розгляд Палати представників у січні, забезпечуючи, щоб Конгрес "виконував свій внесок у підкріплення дипломатії рішучими діями".