В Конгрессе США предложили законопроект об усилении санкций против РФ

Конгрессмены США продвигают новый законопроект об усилении санкций против России под названием "Мир через силу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конгрессмена Брайана Фицпатрика.
Конгрессмен Фицпатрик, сопредседатель Конгрессовой фракции Украины, и член Министерства иностранных дел Грегори Микс (штат Нью-Йорк, 5-й округ Колумбия) возглавили широкую двухпартийную коалицию членов Палаты представителей, чтобы представить законопроект "Мир через силу против России".
Отмечается, что это комплексное законодательство, которое превращает текущие переговоры в решительные действия Конгресса и продвигает законопроект к рассмотрению Палатой представителей в январе.
"Переговоры не освобождают Конгресс от ответственности действовать. Эта ответственность была очевидной уже некоторое время, и ожидание больше не является вариантом. Мир через силу - это дисциплина переговоров, основанная на силе, дисциплина поддержки Украины, безошибочное утверждение, что кампания агрессии России не будет нормализована или вознаграждена, и подтверждением того, что Америка все еще придерживается правил, которые обеспечивают возможный мир", - сказал Фицпатрик.
Закон "Мир через силу против России" базируется на постоянных усилиях Фицпатрика с начала полномасштабной войны в 2022 году, направленных на продвижение, направленных на содействие содержательным переговорам, сдерживание дальнейшей агрессии и обеспечение реальности, прочности и принятия любого мирного соглашения свободным и независимым правительством Украины.
В отличие от поэтапных санкций, законодательство устанавливает комплексную структуру, которая непосредственно связывает экономическую изоляцию России с ее готовностью к миру и его соблюдению.
Оно отражает подавляющую двухпартийную поддержку предоставления Соединенным Штатам возможности использовать сильное экономическое давление как инструмент, который поможет завершить эту войну.
В частности, законопроект предусматривает:
Законодательство также устанавливает четкое и исполнительное отступление: санкции могут быть отменены только при условии подписания Россией мирного соглашения, принятого Украиной, и полного прекращения боевых действий - при условии рассмотрения Конгрессом для предотвращения преждевременной или политически мотивированной отмены санкционированных мер.
Отмечается, что пока переговоры продолжаются, Фицпатрик и его коллеги из обеих партий будут продолжать привлекать поддержку с целью внесения законопроекта на рассмотрение Палаты представителей в январе, обеспечивая, чтобы Конгресс "выполнял свой вклад в подкрепление дипломатии решительными действиями".
Напомним, на днях Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый раунд санкций против энергетического сектора России.
Таким образом Белый дом пытается усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.
В ноябре США ввели санкции против ряда российских компаний из сферы IT-индустрии и нескольких россиян, которые могут быть причастны к кибератакам. Также под ограничения попали несколько IT-компаний из других стран.
Также в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", а также 36 их дочерних структур.
Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничение доходов, которые Кремль использует для финансирования войны и поддержки экономики.