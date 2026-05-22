В Конгрессе США отменили голосование по ограничению войны Трампа против Ирана

Руководство Республиканской партии в Палате представителей США внезапно отменило голосование по ограничению военной кампании президента Дональда Трампа против Ирана. Причиной стал риск утверждения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios .

Как пишут СМИ, голосование этой ночью (имеется ввиду по киевскому времени) могло бы стать первым успешным осуждением Конгрессом военных действий Трампа в отношении Ирана после того, как уже были многочисленные неудачные попытки демократов принять это решение.

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс пояснил, что лидеры республиканцев отменили голосование из-за того, что слишком много законодателей от их партии отсутствовали.

То есть, отсутствие достаточного количества представителей Республиканской партии позволило бы принять этот законопроект.

"Мы прошли путь от поражения с разницей в одно очко до ничьей на прошлой неделе, а сегодня вечером они (Республиканская партия - ред.) устроили это трусливое отступничество", - сказал конгрессмен-демократ Джаред Хаффман.

Теперь республиканцы планируют вынести этот вопрос на рассмотрение после возвращения палаты с недельных каникул, приуроченных к Дню памяти.

В то же время Axios отмечает, что голосование в значительной степени носит символический характер. Причина в том, что Трамп может наложить вето на этот законопроект.

Важно добавить, что Республиканская партия в основном поддержала военную кампанию Трампа, но беспокойство внутри партии усилилось после того, как конфликт затянулся без одобрения Конгресса.

Ряд республиканцев указывают, что 60-дневный срок согласно закону о военных полномочиях, который обязывает вывести американские войска, если нет одобрения Конгресса на их использование - уже истек.

Но в Белом доме утверждают, что это требование не действует, так как между США и Ираном достигнуто прекращение огня.