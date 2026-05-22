В Конгрессе США отменили голосование по ограничению войны Трампа против Ирана

02:34 22.05.2026 Пт
Почему голосование перенесли?
Эдуард Ткач
Фото: новое голосование ожидается после недельных каникул (Getty Images)
Руководство Республиканской партии в Палате представителей США внезапно отменило голосование по ограничению военной кампании президента Дональда Трампа против Ирана. Причиной стал риск утверждения документа.

Как пишут СМИ, голосование этой ночью (имеется ввиду по киевскому времени) могло бы стать первым успешным осуждением Конгрессом военных действий Трампа в отношении Ирана после того, как уже были многочисленные неудачные попытки демократов принять это решение.

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс пояснил, что лидеры республиканцев отменили голосование из-за того, что слишком много законодателей от их партии отсутствовали.

То есть, отсутствие достаточного количества представителей Республиканской партии позволило бы принять этот законопроект.

"Мы прошли путь от поражения с разницей в одно очко до ничьей на прошлой неделе, а сегодня вечером они (Республиканская партия - ред.) устроили это трусливое отступничество", - сказал конгрессмен-демократ Джаред Хаффман.

Теперь республиканцы планируют вынести этот вопрос на рассмотрение после возвращения палаты с недельных каникул, приуроченных к Дню памяти.

В то же время Axios отмечает, что голосование в значительной степени носит символический характер. Причина в том, что Трамп может наложить вето на этот законопроект.

Важно добавить, что Республиканская партия в основном поддержала военную кампанию Трампа, но беспокойство внутри партии усилилось после того, как конфликт затянулся без одобрения Конгресса.

Ряд республиканцев указывают, что 60-дневный срок согласно закону о военных полномочиях, который обязывает вывести американские войска, если нет одобрения Конгресса на их использование - уже истек.

Но в Белом доме утверждают, что это требование не действует, так как между США и Ираном достигнуто прекращение огня.

Мирная сделка с Ираном

Напомним, по данным CNN, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разошлись во мнениях относительно будущего войны против Ирана.

В частности, США на этой неделе должны были вновь начать бомбардировку Ирана, но вскоре Трамп объявил о приостановке ударов по просьбе союзников в Персидском заливе. Он ожидает достижения сделки путем переговоров. Тем временем Нетаньяху скептически относится к этой идее и посчитал ошибкой перенос атаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что верховной лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи утвердил директиву. Она гласит, что запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, не должны вывозиться за пределы страны.

5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким