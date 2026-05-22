Головна » Новини » Політика

У Трампа покладають надії на Пакистан щодо мирної угоди США та Ірану

01:25 22.05.2026 Пт
Держсекретар США Марко Рубіо наголосив на всім відомій позиції США, що Іран є загрозою для всього світу
aimg Юлія Маловічко
У Трампа покладають надії на Пакистан щодо мирної угоди США та Ірану Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Державний секретар США Марко Рубіо сподівається, що візит командувача армії Пакистану Асима Муніра до Тегерану сприятиме просуванню дипломатії щодо припинення війни в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya.

"Я вважаю, що пакистанці сьогодні вирушать до Тегерана. Тож сподіваюся, що це просуне справу далі", – сказав Рубіо журналістам.

Він також поновив критику НАТО за непідтримку війни США з Іраном, прямуючи на переговори щодо Альянсу до Швеції.

"Багато країн НАТО погоджуються з нами, що Іран не може мати ядерної зброї, що Іран є загрозою для світу", – сказав Рубіо журналістам у Маямі перед від'їздом на переговори міністрів закордонних справ НАТО в Гельсінгборзі, Швеція.

Держсекретар США також згадав про обіцянку президента США щодо Ірану, що "з цим треба щось робити", без ураування допомоги від союзників по Альянсу.

"Він не просить їх вводити війська. Він не просить їх надіслати свої винищувачі. Але вони відмовляються щось робити", – підсумував американський високопосадовець.

Як відомо, Пакистан наразі є посередником в переговорах між США та Іраном. Сторони не можуть дійти до мирної угоди, оскільки кожна з них твердо наполягає на своєму. Таку безкомпромісність гарно помітно хоча б у питанні ядерної програми Ірану - Вашингтон наполягає на її припиненні, а от Тегеран не збирається з нею прощатись.

Невирішеними також лишаються питання щодо вже збагачених запасів іранського урану, іранських заморожених активів, що знаходяться в кількох країнах, а також безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

