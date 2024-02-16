Конгрес США знає про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї, - речник Джонсон

За його словами, вперше про те, що Росія розробляє протисупутниковий потенціал, йому повідомили в січні. Однак ця загроза стала відома цього тижня завдяки публічному попередженню голови Палати представників з розвідки Майка Тернера.

"Ми знаємо про це вже кілька тижнів. Ми попросили про зустріч із президентом. Я зробив це, ми зробили це письмово в січні", - заявив Джонсон.

Лист президенту було надіслано 31 січня, повідомили в його офісі.

За словами законодавців, у четвер увечері в Капітолії їх поінформували радник із національної безпеки Джейк Салліван, директорка національної розвідки Авріл Гейнс і представник Пентагону.

"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у вирішенні подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми зробимо це", - сказав Джонсон.

Передісторія

14 лютого голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки РФ планує розмістити ядерну зброю у космосі. Пізніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс завжди відстежує всі потенційні випробування в усіх галузях і обмінюється даними між усіма союзниками.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, озвучена загроза є потенційною, а не активною здатністю.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

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