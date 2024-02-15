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Столтенберг відреагував на повідомлення у ЗМІ про плани РФ щодо ядерної зброї в космосі

Четвер 15 лютого 2024 17:16
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Столтенберг відреагував на повідомлення у ЗМІ про плани РФ щодо ядерної зброї в космосі Архівне фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Північноатлантичний альянс завжди відстежує всі потенційні випробування в усіх галузях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

У нього запитали про те, що РФ нібито планує розмістити ядерну зброю в космосі.

"Я можу сказати, що за своєю суттю ми постійно обмінюємося розвідданими між союзниками", - сказав він.

За його словами, союзники завжди відстежують усі потенційні випробування в усіх галузях з усіх напрямків зараз і тоді.

Що передувало

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про загрозу національній безпеці, однак ширший брифінг відбудеться завтра.

А CNN писало, що голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.

Вчора видання ABC News повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США.

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НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг Ядерна зброя
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