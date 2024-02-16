Конгресс США знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

По его словам, впервые о том, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему сообщили в январе. Однако эта угроза стала известна на этой неделе благодаря публичному предупреждению главы Палаты представителей по разведке Майка Тернера.

"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - заявил Джонсон.

Письмо президенту было отправлено 31 января, сообщили в его офисе.

По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии их проинформировали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем это", - сказал Джонсон.

Предыстория

14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки РФ планирует разместить ядерное оружие в космосе. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех отраслях и обменивается данными между всеми союзниками.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, озвученная угроза является потенциальной, а не активной способностью.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

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