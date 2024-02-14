Загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою РФ ядерної зброї в космос, - ABC

РФ хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом.

Джерела видання вказують, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.

Джерела видання вказують, що ця тема є тривожною і дуже делікатною. Не зачіпаючи цю тему безпосередньо, кілька членів Конгресу швидко назвали проблему серйозною, не викликавши при цьому суспільної тривоги.

Реакція законодавців

"Ми збираємося працювати разом над вирішенням цього питання, як ми займаємося всіма делікатними питаннями, які засекречені", - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон журналістам.

Член палати представників Джим Хаймс, демократ із Коннектикуту і високопоставлений член комітету з розвідки Палати представників, повторив це у своїй власній заяві, назвавши попередження "значним", але "не приводом для паніки".

"Що стосується того, чи можна розсекретити більше інформації з цього питання, це варте обговорення, але це не та дискусія, яку слід вести публічно", - сказав Хаймс.

Що передувало

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про загрозу національній безпеці, однак ширший брифінг відбудеться завтра.

А CNN писало, що голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.