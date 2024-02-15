Блінкен про "загрозу нацбезпеці" США: не є активною можливістю

Загроза національній безпеці Сполучених Штатів Америки являє собою потенційну, а не активну можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Це не активна, але потенційна можливість, до якої ми ставимося дуже серйозно, і я очікую, що найближчим часом ми зможемо сказати більше, стежте за новинами", - заявив держсекретар.

Він додав, що США вже обговорюють це питання із союзниками та партнерами.

За словами Блінкена, безпека США та їхнього народу - у центрі уваги президента Джо Байдена, він насамперед думає про це.

Загроза нацбезпеці США

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, у Палаті представників США попередили про серйозну загрозу національній безпеці країни.

Пізніше цю інформацію підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За інформацією CNN, така загроза національній безпеці США може бути пов'язана з Росією.

Джерела західних ЗМІ повідомляють про те, що попередження пов'язане з російським ядерним потенціалом у космосі та супутниками.