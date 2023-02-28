Конгрес США заслухає доповіді по секретних документах, знайдених у Трампа, Байдена і Пенса

Засідання, на якому заслухають спеціальних прокурорів, призначених Мінюстом, відбудеться у вівторок, о 16-й за місцевим часом.

За повідомленням видання, група лідерів Конгресу з обох партій збереться на брифінгу для розгляду питань, пов'язаних із виявленням неповернутих секретних документів. Зокрема, будуть обговорюватися грифовані файли, які опинилися у приватних резиденціях високопоставлених членів американської влади.

На засіданні будуть лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, спікер Палати представників Кевін Маккарті, а також провідні демократи та республіканці в розвідувальних комітетах обох палат. Законодавці мають найвищий доступ секретності, щоб обговорювати ці питання.

Очікується, що на засіданні будуть присутні також представники адміністрації США, які висловлять свої думки щодо цієї ситуації.