Конгрес США пішов на канікули. Коли він зможе повернутися до питання України

Конгрес США пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього тижня конгресмени залишили Вашингтон на подовжені канікули. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Конгрес повернеться 8 січня.

Як зазначає Reuters, після повернення на Конгрес США чекають важкі випробування. Зокрема, законодавці повинні ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також дійти угоди щодо змін у міграційному законодавстві.

Крім того, на порядку денному знову буде бюджет, оскільки кінцеві терміни фінансування урядових програм - 19 січні та 2 лютого.

Незадовго до того, як залишити Вашингтон, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл повторив висловлювання демократа Шумера, що поєднання імміграційних реформ США та іноземної військової допомоги терміново потрібне "від Південного Техасу до Південно-Східної Азії та до Червоного моря".

І Шумер, і Макконнелл визнали, що ухвалення перших серйозних імміграційних змін за чотири десятиліття є важкою справою, теж саме стосується бюджету.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.