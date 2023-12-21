Конгресс США ушел на каникулы. Когда он сможет вернуться к вопросу Украины

Конгресс США ушел на рождественские каникулы. Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На этой неделе конгрессмены покинули Вашингтон на длительные каникулы. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Конгресс вернется 8 января.

Как отмечает Reuters, по возвращении на Конгресс США ждут тяжелые испытания. В частности, законодатели должны принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также прийти к соглашениям об изменениях в миграционном законодательстве.

Кроме того, в повестке дня снова будет бюджет, поскольку конечные сроки финансирования правительственных программ - 19 января и 2 февраля.

Незадолго до того, как покинуть Вашингтон, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл повторил высказывания демократа Шумера, что сочетание иммиграционных реформ США и иностранной военной помощи срочно нужны "от Южного Техаса до Юго-Восточной Азии и до Красного моря".

И Шумер, и Макконнелл признали, что принятие первых серьезных иммиграционных изменений за четыре десятилетия является трудным делом, тоже касается бюджета.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.