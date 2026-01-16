Конгрес США готовий зупинити Трампа через погрози щодо Гренландії

У Конгресі США готові використати свої повноваження для блокування будь-яких односторонніх дій американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема, сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі заявила про готовність застосувати повноваження Конгресу, щоб запобігти здійсненню Трампом погроз щодо захоплення Гренландії.

Під час виступу перед журналістами вона зробила "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" - це те, що в США є три гілки влади.

"У Конгресі ми маємо інструменти, передбачені нашою конституційною владою, які конкретно стосуються контролю над бюджетними коштами за допомогою асигнувань", - сказала Мурковскі.

Крім того, сенаторка наголосила, що США мають розглядати Гренландію як "союзника", а не як "актив".

Таку ж позицію висловив і сенатор-демократ Кріс Куонс, який повідомив, що просуватиме законодавство, яке обмежить здатність Трампа діяти в односторонньому порядку.