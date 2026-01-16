Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії

Керівник Арктичного командування Данії, запросив США долучитися до військових навчань в Гренландії. Рішення американської сторони наразі очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

Арктичне командування очолює діяльність Збройних сил в Гренландії та на Фарерських островах, а також навколо них.

В п’ятницю, 16 січня, генерал-майор Серен Андерсен офіційно запросив Сполучені Штати взяти участь у запланованих військових навчаннях на острові.

За його словами, навчання мають відбутися пізніше цього року, а зараз очікується підтвердження від США.

Декілька країн НАТО вже направили свій військовий персонал до Гренландії для участі у данських навчаннях "Операція "Арктична витривалість".

США вже мають близько 150 військових на базі Пітуффік (колишня база Туле), згідно з оборонною угодою 1951 року, яка гарантує американцям вільний доступ до території Гренландії.

Генерал-майор також зазначив, що поблизу Гренландії наразі не спостерігається російських чи китайських кораблів, а нападу однієї країни НАТО на іншу він вважає малоймовірним.