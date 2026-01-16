Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Керівник Арктичного командування Данії, запросив США долучитися до військових навчань в Гренландії. Рішення американської сторони наразі очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Арктичне командування очолює діяльність Збройних сил в Гренландії та на Фарерських островах, а також навколо них.
В п’ятницю, 16 січня, генерал-майор Серен Андерсен офіційно запросив Сполучені Штати взяти участь у запланованих військових навчаннях на острові.
За його словами, навчання мають відбутися пізніше цього року, а зараз очікується підтвердження від США.
Декілька країн НАТО вже направили свій військовий персонал до Гренландії для участі у данських навчаннях "Операція "Арктична витривалість".
США вже мають близько 150 військових на базі Пітуффік (колишня база Туле), згідно з оборонною угодою 1951 року, яка гарантує американцям вільний доступ до території Гренландії.
Генерал-майор також зазначив, що поблизу Гренландії наразі не спостерігається російських чи китайських кораблів, а нападу однієї країни НАТО на іншу він вважає малоймовірним.
Напруженість навколо Гренландії
Нагадаємо, що Європа висловлює занепокоєння останніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та її стратегічної значущості для Америки. Чиновники ЄС розглядають кілька варіантів захисту найбільшого острова світу від потенційних кроків Вашингтона.
На тлі цих заяв союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для підсилення обороноздатності.
Дональд Трамп знову наголосив на необхідності взяти Гренландію під контроль США для розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол", попередивши, що без оперативних дій НАТО острів може опинитися під загрозою захоплення з боку Росії або Китаю.
Крім того, президент США не виключає введення тарифів проти країн, які виступатимуть проти його планів щодо Гренландії.
США планують регулярно проводити переговори з Данією та Гренландією. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, сторони домовилися створити спеціальну робочу групу, яка займатиметься технічними аспектами можливих домовленостей та продовжить консультації за чітким графіком зустрічей.