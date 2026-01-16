Конгресс США готов остановить Трампа из-за угроз по Гренландии

В Конгрессе США готовы использовать свои полномочия для блокирования любых односторонних действий американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В частности, сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила о готовности применить полномочия Конгресса, чтобы предотвратить осуществление Трампом угроз по захвату Гренландии.

Во время выступления перед журналистами она сделала "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" - это то, что в США есть три ветви власти.

"В Конгрессе мы имеем инструменты, предусмотренные нашей конституционной властью, которые конкретно касаются контроля над бюджетными средствами с помощью ассигнований", - сказала Мурковски.

Кроме того, сенатор подчеркнула, что США должны рассматривать Гренландию как "союзника", а не как "актив".

Такую же позицию высказал и сенатор-демократ Крис Куонс, который сообщил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит способность Трампа действовать в одностороннем порядке.