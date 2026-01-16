Конгресс США готов остановить Трампа из-за угроз по Гренландии
В Конгрессе США готовы использовать свои полномочия для блокирования любых односторонних действий американского лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В частности, сенатор-республиканка Лиза Мурковски заявила о готовности применить полномочия Конгресса, чтобы предотвратить осуществление Трампом угроз по захвату Гренландии.
Во время выступления перед журналистами она сделала "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" - это то, что в США есть три ветви власти.
"В Конгрессе мы имеем инструменты, предусмотренные нашей конституционной властью, которые конкретно касаются контроля над бюджетными средствами с помощью ассигнований", - сказала Мурковски.
Кроме того, сенатор подчеркнула, что США должны рассматривать Гренландию как "союзника", а не как "актив".
Такую же позицию высказал и сенатор-демократ Крис Куонс, который сообщил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит способность Трампа действовать в одностороннем порядке.
Трамп и Гренландия
Напоминаем, Дональд Трамп заявил о необходимости передать Гренландию под контроль США для размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол". По его словам, без немедленных действий НАТО стратегический остров может оказаться под угрозой захвата со стороны РФ или Китая.
Позже стало известно, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
Отметим, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна стать частью США в рамках национальной системы безопасности и не исключил возможность военного захвата острова для достижения этой цели.
При этом Дания пытается сохранить суверенитет над островом, предлагая США и НАТО компромисс - расширение военного присутствия и проведение масштабных учений в 2026 году вместо политических уступок.
Сегодня, 16 января, руководитель Арктического командования Дании уже официально пригласил Соединенные Штаты принять участие в запланированных военных учениях на острове.