Конгресс может помешать Трампу вывести войска из ФРГ, потому что есть нюанс

08:14 03.05.2026 Вс
3 мин
Существует четко установленное количество солдат американской армии, которое должно находиться в Европе
aimg Филипп Бойко
Конгресс может помешать Трампу вывести войска из ФРГ, потому что есть нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Хотя президент США Дональд Трамп стремится радикально сократить численность американских войск в Европе, его план может потерпеть неудачу. Причиной могут стать юридические барьеры, установленные Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Согласно последнему оборонному законопроекту, Пентагон не имеет права снижать численность военных в Европе ниже отметки в 76 000 человек. Для любого сокращения администрация должна представить детальную оценку рисков. Белый дом должен доказать, что такой шаг не повредит безопасности США или интересам НАТО.

Законодатели не могут наложить прямое вето. Но они контролируют деньги. Конгресс способен ограничить финансирование передислокации или установить невыполнимые условия и это фактически парализует процесс вывода сил.

"Эта норма не запрещает администрации опускаться ниже 76 000, но устанавливает преграды, которые ей придется преодолеть", - пояснил в комментарии Fox News Джефф Ратке, президент Американско-немецкого института при Университете Джонса Хопкинса.

Где размещены силы США: цифры и страны

Сейчас основное бремя логистики лежит на трех европейских государствах.

Распределение сил США в ключевых точках Европы:

  • Германия: около 36 000 военных.
  • Италия: около 13 000 военных.
  • Испания: около 4 000 военных.

Именно в Германии и Италии расположены крупнейшие логистические центры. Трамп недоволен позицией этих стран по Ирану. Однако ограничения Конгресса касаются общего количества войск в Европе, а не развертываний в конкретных государствах. Это оставляет президенту пространство для маневра: он может перемещать силы между странами, не нарушая общий лимит.

Стратегический риск: Россия и африканский фронт

Эксперты предостерегают от поспешных решений. Политические мотивы не должны преобладать над военной стратегией. Базы в Европе - это не просто казармы, а сложная инфраструктура для быстрого реагирования.

Сет Джонс, аналитик Центра стратегических и международных исследований, считает, что президент имеет полномочия для переброски войск. Но он ставит под сомнение целесообразность таких действий.

Он напомнил о важности базы Рота в Испании для операций в Северной Африке. Также Джонс акцентировал на угрозе с Востока.

Почему базы в Европе критически важны:

  • Российская угроза: агрессия Кремля в Восточной Европе остается серьезной.
  • Защита от ударов: некоторые базы в Германии расположены вне зоны досягаемости российских ракет.
  • Логистика: перемещение такого количества сил будет стоить миллиарды долларов.

Логистические трудности и сопротивление Конгресса делают вывод войск почти невозможным в краткосрочной перспективе. А любая попытка Трампа обойти закон приведет к затяжной политической войне внутри Вашингтона, подытоживается в материале.

Что известно о выводе войск США из Германии

Этой ночью Трамп лично подтвердил, что американские войска собираются домой. Однако он даже сказал, что Германию покинет"более 5000 солдат".

Республиканцы уже бьют тревогу и призывают Трампа не выводить войска, а хотя бы просто перебросить их на Ближний Восток. США рискуют подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину, считают они.

В самом Пентагоне некоторые чиновники были шокированы решением Трампа вывести войска из ФРГ. До последнего момента вообще не планировалось выводить войска из этого региона.

Однако, в ведомстве тоже подтвердили план Трампа. В частной беседе с NYT один из высокопоставленных чиновников объяснил, что это"наказание Германии" за заявления о войне в Иране.

