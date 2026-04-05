Конго погодилося приймати депортованих зі США осіб із третіх країн
Демократична Республіка Конго погодилася приймати громадян третіх країн, яких депортують зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, такий підхід країни передбачено в рамках нової угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа. У заяві уряду Конго сказано, що:
- країна почне прийом депортованих у квітні (проте не уточнюється, скільки людей буде прийнято);
- домовленість оплачена США, тому для уряду Конго це не спричинить жодних витрат;
- поблизу столиці Кіншаси вже підготовлено приміщення для розміщення депортованих.
Також ЗМІ зазначають, що ця угода відбувається на тлі того, як Конго чинить тиск на США, щоб ті змусили Руанду дотримуватися умов мирної угоди, укладеної за адміністрації Трампа.
Як відомо, у рамках цієї угоди американські компанії інвестують у видобуток найважливіших корисних копалин у Конго.
Депортація українців зі США
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни сотні тисяч українців виїхали до США за гуманітарними програмами. Однак на початку 2025-го року частина з них опинилися в стані правової невизначеності та навіть під ризиком депортації.
У листопаді 2025 року стало відомо, що в Україну було повернуто 50 громадян, яких США депортували транзитом через Польщу. Згодом у ДПСУ з'ясували, з яких причин українців депортували.
Тиждень тому в CNN з'явилася інформація, що більшість із вищевказаних депортованих чоловіків, одразу були відправлені в ТЦК і призвані до ЗСУ.