Конго погодилося приймати депортованих зі США осіб із третіх країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, такий підхід країни передбачено в рамках нової угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа. У заяві уряду Конго сказано, що:

країна почне прийом депортованих у квітні (проте не уточнюється, скільки людей буде прийнято);

домовленість оплачена США, тому для уряду Конго це не спричинить жодних витрат;

поблизу столиці Кіншаси вже підготовлено приміщення для розміщення депортованих.

Також ЗМІ зазначають, що ця угода відбувається на тлі того, як Конго чинить тиск на США, щоб ті змусили Руанду дотримуватися умов мирної угоди, укладеної за адміністрації Трампа.

Як відомо, у рамках цієї угоди американські компанії інвестують у видобуток найважливіших корисних копалин у Конго.